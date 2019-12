Tarımda Samsun-Antalya kardeşliği

Antalya'nın 'Gelin Kardeş Olalım Projesi'ne Türkiye'de müracaat eden 67 ilçe arasından Samsun'un Bafra ilçesi 'kardeş ilçe' olarak seçildi.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında çalışmalarını yürüten Samsun Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tanıtım toplantısı ile proje hakkında bilgi verdi. Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırlamış olduğu "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında yer alan Kontrollü Örtü altı yetiştiriciliği konusunda Türkiye genelinde seçilen 17 ilçeden biri olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kardeş ilçe olan Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere proje hakkında bilgilendirme yaptı. 2019 yılı Ocak ayında düzenlenen organizasyona katılarak kardeş ilçe protokolünün imzalanmasının ardından proje çalışmalarını yürüten Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere düzenlediği eğitim toplantıları ile çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılı sonuna kadar devam edecek proje boyunca örtü altı üretim yapılan alanların arttırılması, mevcut yetiştiricilik yapılan alanda verim ve kalite artışının sağlanabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilere teknik bilgi aktarımına, demonstrasyon çalışmalarına ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürüdürüyor.



"Antalya ile kardeş ilçe seçildik"



Toplantıda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, "Ülkemizde en önemli ovalardan biri olan, delta ovalarının başında gelen Bafra Ovamız bitkisel üretim açısından baktığımızda Karadeniz'in en önemli, en büyük ovasıdır. Bu ova Türkiye açısından da önemli bir değere sahiptir. İlçemizde 149 dekar alanda seracılık yapılmaktadır. Bu mevcut seralarımızda yazlık sebze olarak salatalık ve patlıcan başta olmak üzere domates ve biber üretimi yapılmaktadır. Kışın ise marul, maydanoz ve yeşil soğan gibi ürünler sere içerisinde yetiştirilmektedir. Antalya ilinin Gelin Kardeş Olalım Projesi'ne çağrısına çıktığında biz de Antalya'nın potansiyel seracılığını değerlendirerek projeye girmek için hazırlık yaptık. Türkiye'de 67 ilçe projeye müracaat etti. Biz de bu müracaat eden ilçeler içerisinde Antalya ile kardeş ilçe olarak seçildik. Paydaşlarımızla beraber bugüne kadar yaptığımız çalışmaların ve bundan sonraki çalışmalarda da 3 yıllık olan projede birlikte çalışacağız. Örtü altı sebzeciliği ilçemizde yaygınlaşması konusunda gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.



"Karadeniz'in Antalya'sı Samsun"



Tarım ve Orman İl Müdürü Bayrak Ay ise, "Dünyada her şey hızlı bir şekilde geliştiği gibi tarım sektöründe hızlı bir şekilde gelişiyor. Kırsal alanda yaşayan çiftçilerimizin de bu gelişmeden bir şekilde haberdar olması gerekiyor. Bu haberdar olma işi tabii ki bakanlığımızın en önemli vazifesi olan tarımsal yayım ve haberleşmesiyle oluyor. Bu proje önemli Akdeniz'in Antalya'sı varsa Karadeniz'in de Antalya'sı Samsun'dur. Samsun üzerinde de bulunduğumuz ilçe Bafra'dır. Antalya ile Bafra'nın eşleşmesi bu anlamda çok önemli ve anlamlı. Çünkü Karadeniz'de çay hariç tüm ürünler Samsun'da üretiliyor. Bir çoğuda Bafra'da üretilebiliyor. Dolayısıyla burası Türkiye'nin ikinci büyük alüvyon ovası. Burada her şey var. Tabii ki eğitim işi de mutlaka olacaktır. Teknoloji çok hızla gelişiyor. Bilgi çağında yaşıyoruz. Bu bilginin kırsal alanda yayılmasında en vazifeli kurum biziz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından slayt eşliğinde bilgilendirme yapıldı. - SAMSUN