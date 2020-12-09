- Tarımda siparişe göre üretim dönemi

Gürcistan'ın gönderdiği bayız salatalık tohumları Gazipaşa'da ekilip hasat ediliyor, aynı ülkeye ihraç ediliyor

Antalya'da Gürcistan'ın isteği üzerine ekilen beyaz salatalığın ihracatı başladı.

27 dönüm kapalı alanda 270 ton rekolte bekleniyor

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gürcistan'ın talebi üzerine üretimine beyaz salatalık üretimine başlandı. Gürcistan'ın gönderdiği tohumları Gazipaşa'nın toprağında 5 Ekim'de toprakla buluşturan üretici, rekolteden oldukça memnun. Sadece Gürcistan'a ihraç edilen salatalığın kilosu 5 TL'den satılıyor. Gazipaşa'nın Beyrebucak ve Macar mahallelerinde üretilen beyaz salatalığın raf ömrünün uzun, sert ve hastalıklara dayanıklı olduğu için tercih edildiği belirtiliyor.

Bu yıl ilk kez beyaz salatalık üreten çiftçi Rahmi Coşkun, üründen oldukça memnun olduğunu belirterek, "Onların kendi tohumu bu. Sert olduğu için yola dayanıyor, raf ömrü uzun. Onun için Gürcistan ektiriyor burada. Onlar ekin diyor biz ekiyoruz. Yiyenler memnun. Sert yani her yiyen memnun oluyor" dedi.

Gürcistan'a ihracat yapan Ülkü Tarım Müdürü Hasan Gülen, "Beyaz salatalığı 5 Ekim'de ekiyoruz. Kasım'ın başlarında çıkarıyoruz bu salatalığı. Bunu sadece Gürcistan'a ihracat yapıyoruz. Bu aylarda başlıyoruz satmaya. Bu salatalığın fiyatı şuanda 5 TL, ihracata gidiyor bu salatalık. Bunu Beyrebucak Köyü'nde ve Macar Köyü'nde üretiyoruz. Kendi müstahsillerimize, belli başlı bilenlere ektiriyoruz. Bu şekilde satıyoruz. Beyaz salatalığın dökümü her şeyi güzel" diye konuştu.