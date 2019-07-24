Son Dakika Haberleri: Tarımda teknoloji kullanılarak ürün kalitesi artırılacak
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Tarımda teknoloji kullanılarak ürün kalitesi artırılacak

1 saat önce

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında, Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı.

Tarımda teknoloji kullanılarak ürün kalitesi artırılacak, System.String[]
Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında, Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı. Türkiye'nin ilk Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB'sine sahip bir il olduklarını kaydeden Vali Deniz, "Dünyadaki rekabete ortak olmak için tarımda teknolojiyi kullanarak ürünlerimizin kalitesini arttırmalıyız" dedi.

Toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Akhisar Kaymakam V. Bekir Abacı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Manisa'nın tarım ve sanayisi ile üreten ve katma değer yaratan bir il olduğunu ifade eden Vali Ahmet Deniz, "Akhisar, Türkiye'deki sofralık zeytin üretiminde bölgede liderlik rolü yapmakta. Bu yüzden de Türkiye'nin ilk Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB'sine sahibiz. Dünyadaki rekabete ortak olmak için tarımda teknolojiyi kullanarak ürünlerimizin kalitesini arttırmalıyız" dedi.

Toplantıda, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin son durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı. - MANİSA
Zeytinyağı, Akhisar, Zeytin, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:24 Kaynak: İHA
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