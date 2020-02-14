Tarımda üretici fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 3.02 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarımda üretici fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 3.02 arttı - Son Dakika Ekonomi

Tarımda üretici fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 3.02 arttı

6 saat önce

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Ocak'ta aylık yüzde 3.02, yıllık bazda da yüzde 10.41 arttı.

Tarımda üretici fiyatları Ocak'ta aylık yüzde 3.02 arttı, System.String[]

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Ocak'ta aylık yüzde 3.02, yıllık bazda da yüzde 10.41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyatları 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 21.48 arttı.

Ocak'ta önceki aya göre fiyatlar;

tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2.94,

balıkçılıkta yüzde 5.54,

ormancılık ürünlerinde yüzde 3.37 arttı.

Aylık en fazla düşüş çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Ocak'ta önceki aya göre;

çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.60 düşüş görülürken,

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.82,

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.55 artış görüldü.

Alt tarım gruplarından sebzelerde Ocak ayında fiyatlar;

tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2.36,

koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağları yüzde 0.37,

yağlı meyveler yüzde 1.11, artarken,

canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0.85 arttı.

Ocak'ta endekste kapsanan 86 maddeden bir madde bu ay endekse girerken, 18 maddenin ortalama fiyatları azaldı, dokuz maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 58 maddenin ortalama fiyatı arttı. (Tablo ve Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:48 Kaynak: DHA
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