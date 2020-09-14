Tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 17.36 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.22 ve yıllık bazda yüzde 17.36 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları sekiz ayda yüzde 9.25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.74 yükseldi.

Tarım ürünleri fiyatlarında aylık değişim;ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.54, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0.24 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.27 artış gerçekleşti. Ana gruplarda aylık değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.81 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.55,çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.01 artış gerçekleşti.Tarım ürünleri üretici fiyatlarında yıllık en az artış yüzde 5.60 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Aynı dönemde, en az artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 7.90 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 9.59 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30.50 ile üzüm, yüzde 30.39 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 27.47 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.Aylık bazda en fazla azalış yüzde 9.77 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Aylık bazda fiyatı azalan diğer alt gruplar da yüzde 6.35 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 2.75 ile üzüm oldu. Buna karşılık, Ağustos'ta artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 4.49 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 2.62 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 2.23 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Ağustos'ta endekste kapsanan 86 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatı azalırken, 8 maddenin ortalama fiyatı değişmedi; 50 maddenin ortalama fiyatı ise yükseldi. (Grafik - Tablo)