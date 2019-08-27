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Tarımda uydudan faydalanılacak

57 dakika önce

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu Lagari'nin sağladığı görüntüler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım uygulamaları için kullanılacak.

Tarımda uydudan faydalanılacak, System.String[]

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu Lagari'nin sağladığı görüntüler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım uygulamaları için kullanılacak.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli uydu teknolojilerinin kamu ihtiyaçlarına yönelik kullanılması hususunda STM ile Tarım ve Orman Bakanlığı protokol imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ve STM Genel Müdürü Murat İkinci'nin imzaladığı protokol kapsamında, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu Lagari'nin sağladığı görüntüler, Bakanlık tarafından tarım uygulamaları için kullanılacak.

Savunma sanayisinin yetkinliklerinin sivil kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımı hususunda önemli bir adım teşkil eden protokolle, tarım uygulamalarında savunma teknolojilerinden faydalanılacak. 2020'de fırlatılacak Lagari vasıtasıyla kamu kurumlarının optik görüntü ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.

STM Genel Müdürü İkinci, imza töreninde, STM'nin ülkede daha önce örneği olmayan alanlarda teknoloji geliştirmeye yoğunlaştığını belirterek, "Ağırlıklı olarak öz kaynaklarımızla yerli bir ürün olarak geliştirdiğimiz Lagari, pek çok farklı alandaki ihtiyaç için maliyet etkin ve yüksek performanslı bir çözüm sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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