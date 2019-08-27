Tarımda uydudan faydalanılacak
59 dakika önce
Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu Lagari'nin sağladığı görüntüler tarım uygulamalarına fayda sağlayacak.
Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu Lagari'nin sağladığı görüntüler tarım uygulamalarına fayda sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:20
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