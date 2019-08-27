Son Dakika Haberleri: Tarımda uydudan faydalanılacak
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Tarımda uydudan faydalanılacak

59 dakika önce

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu Lagari'nin sağladığı görüntüler tarım uygulamalarına fayda sağlayacak.

Tarımda uydudan faydalanılacak, System.String[]

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu Lagari'nin sağladığı görüntüler tarım uygulamalarına fayda sağlayacak.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:20 
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