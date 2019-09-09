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Tarımda "yerli ve milli teknoloji" seferberliği

1 saat önce

Tarımsal faaliyetlerde üretim ve verim artışı sağlayarak çiftçinin refahını artırmak amacıyla birçok alanda yerli ve milli teknolojiye yönelik projelere hız verildi.

Tarımda

Tarımsal faaliyetlerde üretim ve verim artışı sağlayarak çiftçinin refahını artırmak amacıyla birçok alanda yerli ve milli teknolojiye yönelik projelere hız verildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:20 
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