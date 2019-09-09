Tarımda "yerli ve milli teknoloji" seferberliği
1 saat önce
Tarımsal faaliyetlerde üretim ve verim artışı sağlayarak çiftçinin refahını artırmak amacıyla birçok alanda yerli ve milli teknolojiye yönelik projelere hız verildi.
Tarımsal faaliyetlerde üretim ve verim artışı sağlayarak çiftçinin refahını artırmak amacıyla birçok alanda yerli ve milli teknolojiye yönelik projelere hız verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:20
A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinin cinayet anındaki ses kayıtları ilk kez açıklandı Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın koçuna dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı