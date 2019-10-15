“Tarımdaki yapısal sorunlara acil çözümler getirmeliyiz”
1 saat önce
Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, enflasyon ile etkin mücadele için Türkiye'nin tarımsal üretimini arttırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, enflasyon ile etkin mücadele için Türkiye'nin tarımsal üretimini arttırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:22
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