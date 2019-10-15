Son Dakika Haberleri: “Tarımdaki yapısal sorunlara acil çözümler getirmeliyiz”
Son Dakika Ekonomi “Tarımdaki yapısal sorunlara acil çözümler getirmeliyiz”

“Tarımdaki yapısal sorunlara acil çözümler getirmeliyiz”

1 saat önce

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, enflasyon ile etkin mücadele için Türkiye'nin tarımsal üretimini arttırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

“Tarımdaki yapısal sorunlara acil çözümler getirmeliyiz”, System.String[]

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, enflasyon ile etkin mücadele için Türkiye'nin tarımsal üretimini arttırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:22 
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