Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri - Son Dakika

Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri
15.10.2020 16:10
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi Zirveye katılanlar Pakdemirli'nin etkinlik kapsamında düzenlenen Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri'ni takdim etmesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen "Tarım Ormanın Geleceği...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi
Zirveye katılanlar
Pakdemirli'nin etkinlik kapsamında düzenlenen Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri'ni takdim etmesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" kapsamında düzenlenen Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri'nde başarı kazanan 13 kişi ve kuruluşa ödüllerini takdim etti.
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