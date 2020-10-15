Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi

Zirveye katılanlar

Pakdemirli'nin etkinlik kapsamında düzenlenen Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri'ni takdim etmesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" kapsamında düzenlenen Tarımı Geleceğe Taşıyanlar ve Kadın Çiftçiler Özel Ödülleri'nde başarı kazanan 13 kişi ve kuruluşa ödüllerini takdim etti.