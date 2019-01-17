Son Dakika Haberleri: "Tarımı küresel rekabete hazırlamalıyız"

"Tarımı küresel rekabete hazırlamalıyız"

1 saat önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahibiz. Ülke olarak baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız. Tarım ve hayvancılık sektörümüzü aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahibiz. Ülke olarak baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız. Tarım ve hayvancılık sektörümüzü aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:20 

Türkiye, Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa, Ekonomi
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