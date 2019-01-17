"Tarımı küresel rekabete hazırlamalıyız"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahibiz. Ülke olarak baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız. Tarım ve hayvancılık sektörümüzü aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahibiz. Ülke olarak baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız. Tarım ve hayvancılık sektörümüzü aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor

Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı

Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti