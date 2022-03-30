Tarımı ve metaverse'ü birleştiren proje duyuruldu - Son Dakika

Mekan içi tarım uygulamaları sektörünün 2026'ya kadar 24,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Blokzinciri ekosistemi, metaverse'ün de bu büyümede önemli bir payı olacağını savunuyor. Bu kapsamda Güney Kore merkezli kripto para girişimi, metaverse tarımını gerçek dünyadaki versiyonuyla birleştiren ilk projeyi duyurarak, küresel tarım ekonomisini desteklemede blokzinciri teknolojisini kullanmayı amaçlıyor.

Güney Kore'de oldukça yaygın olan mekan içi tarım uygulamaları, metaverse ve blokzinciri teknolojilerinin gücüyle sanal evrene taşınıyor. 2026'ya kadar toplam hacminin 24,8 milyar dolara ulaşması beklenen mekan içi tarımla ilgilenen birçok kişi, sürdürülebilir ve sorunsuz uygulamalar için en son teknolojileri tercih ediyor. Bu trendin farkında olan Güney Kore merkezli kripto para girişimi MetaRising, gerçek dünyada yapılan tarımla metaverse'ün çiftçilik konseptini bir araya getiren projesini duyurdu.

Girişimden yapılan açıklamada, "Kullanıcıların ek tasarruflar elde etmesinde ve küresel tarım ekonomisinin desteklenmesinde blokzinciri teknolojisini kullanmayı amaçlayan MetaRising, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Metaverse'teki diğer birbirine benzeyen oyunların aksine kullanıcıların oyun oynayarak pasif gelir elde etme fırsatı yakalayabilecekleri tarım temalı bir GameFi projesine odaklanan MetaRising, projeyi gerçek dünyadaki bir tarım hizmetine bağlıyor. Temeline SeedBox platformunu alan MetaRising, tarım ürünlerini alıp satmak için tasarlanan kitle fonlaması platformu Microtuber projesi üzerinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN KÜRESEK SATICI OLARAK SERTİFİKALANDIRILDI

Küresel tohum endüstrisinin, birkaç genetiği değiştirilmiş tohum üreticisi şirketin tekelinde olduğuna dikkat çeken proje ekibi, "Bu sebeple çiftçiler, aşırı pahalı tohumlara bağımlı hale geliyor. Kökleri 2019'a kadar uzanan kitle fonlama platformu Microtuber ise katma değeriyle 'tarımın yarı iletkeni' olarak tanımlanan tohumları şirketlerin tekelinden kurtarmak ve 80 milyar dolarlık küresel tohum pazarına ulaşmak için blokzinciri teknolojisinden yararlanmayı hedefliyor. Biz de, MetaRising olarak uzmanlığımızı ve kaynaklarımızı bir araya getirerek Microtuber projesine öncülük ediyoruz. Bu kapsamda MetaRising projesi gıda arzı, karbon emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliğinin önlenmesi konularına odaklandığı için kripto pazarında Birleşmiş Milletler tarafından verilen küresel satıcı sertifikasını almaya hak kazandı" açıklamasını yaptı.

"KAZANMAK İÇİN OYNA" MODELİYLE GERÇEK DÜNYADAKİ TARIMI DESTEKLEMEK MÜMKÜN

MetaRising projesinde kullanıcıların daha fazla gelir elde edebilmek için tokenlarını doğrulayarak ödül kazanabildiklerini ifade eden MetaRising yetkilileri, değerlendirmelerini bu ifadelerle paylaştı:

"Kullanıcılar, Kazanmak için Oyna (P2E) modeliyle bir yandan pasif gelir elde ederken, diğer yandan tarım ürünlerini destekleyebiliyor. MetaRising ekosistemi, hem gerçek dünyadaki tarımsal projeler için tohum sağlarken bir yandan da doğrulama yoluyla kullanıcılar için gelir elde edilebilecek bir ortam vaat ediyor. Çiftçilik, balıkçılık, madencilik, arazi mülkiyeti, oyunlar, lonca sistemi ve gerçek dünyaya dair diğer birçok unsur, MetaRising'de de yer alıyor. Elbette tohum piyasasının yüksek düzeyde uzmanlık gerektirdiğini ve tohum piyasasında yatırımların kar getirmesinin zaman aldığını hatırlatmakta fayda var."