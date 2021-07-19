Tarımın can suyu BUSKİ'den

Bursa'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle yapılan sulama tesisi yatırımlarıyla da toprağın bereketini artırıyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve kent merkezine göçün önlenmesi hedefiyle tarımsal yatırımları hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kaliteli üretimin sağlanması ve ürünlere yeni pazarlar bulunması noktasında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da tarımda güçlü bir altyapı oluşturuyor. Bir yılda birden fazla çeşit ürün alınmasına imkan sağlamak için tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere BUSKİ marifetiyle sulama göletleri ve sulama tesisleri kazandırılıyor. 17 ilçede tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere kazandırılan sulama tesisleri ile ürün çeşitliliğinin artırılması ve böylelikle de çiftçi gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.

Toprak suyla buluşuyor

BUSKİ tarafından yapılan yatırımlar kapsamında İznik Tacir ilave sulama tesisi inşaat tamamlanırken, Mustafakemalpaşa Yalıntaş Sulama Tesisi inşaatında ise fiziki gerçekleşme yüzde 95'e ulaştı. Bunun yanında Yalıntaş Sulama Göletinin gövde altı temizlik çalışmaları da hızla devam ediyor. İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 75, İnegöl Tuzla Sulama Tesisinde ise yüzde 10'a ulaştı. İnegöl Tekke tanker dolum havuzunda inşaat devam ederken, İnegöl Deydinler Sulama Tesisi tanker dolum havuzunda fiziki gerçekleşme yüzde 25 seviyesine ulaştı.Yine İnegöl Aşağıballık Pompaj Sulama Tesisinde ise fiziki gerçekleşme yüzde 77'yi buldu. Mudanya Güzelyalı Tanker Dolum Havuzu ile Kestel Soğuksu Basınç Kırıcı inşaatı ve Kestel Çataltepe Sulama Tesisi inşaatı tamamlandı. Kestel Gözede Sulama Göleti gövde altı temizlik çalışmaları devam ederken, Büyükorhan Veletler Sulama Tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 95, dolgu işlemi devam eden 127 bin metreküp depolama hacmine sahip Orhaneli ikizoluk-Yeşiller Sulama Göletinde fiziki gerçekleşme yüzde 15'e ulaştı.

BUSKİ her yerde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ'nin her ne kadar içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve arıtma tesisleri gibi yatırımlarla öne çıksa da kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında da önemli altyapı hizmetlerini hayata geçirdiğini söyledi. Tarımda verimliliğinin sulama ile artacağını, bir yılda birden fazla ürün almanın tek yolunun doğru sulama olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Tamamladığımız sulama göletleri ve tesisler var, inşaatları devam edenler var. Bir yandan fide fidan, tohumluk ve ekipman destekleriyle çiftçimizin yanında olurken, diğer taraftan yeni sulama tesisleriyle de kırsal kalkınmayı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA