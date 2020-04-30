Tarımın 'Koronavirüs Bilim Kurulu' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarımın 'Koronavirüs Bilim Kurulu' - Son Dakika

Tarımın 'Koronavirüs Bilim Kurulu'

6 saat önce

Tarımın 'Koronavirüs Bilim Kurulu'TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kararları, bakanlık bünyesinde oluşturulan 9 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun tavsiye ve önerileri doğrultusunda hayata geçiriyor.

Tarımın 'Koronavirüs Bilim Kurulu'

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kararları, bakanlık bünyesinde oluşturulan 9 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun tavsiye ve önerileri doğrultusunda hayata geçiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de ölümlere neden olan koronavirüs salgının ardından birçok tedbiri devreye soktu. Bu tedbirlerin büyük bölümü, bakanlık bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri ile alındı. Geçen Mart ayının başında oluşturulan Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu'nda, 3'ü Veteriner Viroloji Ana Bilim Dalı'nda, 2'si Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ve Veteriner Halk Sağlığı alanında uzman, 1'i Tıp Enfeksiyon Hastalıklarında profesör ve 3'ü çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olan 9 kişiden oluşuyor. Her hafta toplanan kurul, tarım sektörünün koronavirüs salgınından etkilenmemesi için ortaya konulan tavsiye ve önerilerini bakanlığa sunuyor.

HAYATA GEÇİRİLEN TEDBİRLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Türkiye Evde Kalırken Gıda İşletmelerimiz Üretmeye, Hizmet Vermeye Devam Ediyor' başlıklı kitapçıkta yer alan tedbirleri hayata geçirdi. Kitapçıkta, salgın sürecinde tarımda üretimin devam edebilmesi için alınan tedbirler yer aldı. 'Gıda işletmecilerinin alması gereken önlemler', 'hayvancılık işletmelerinde koronavirüs önlemleri', 'gıda alışverişinde ve gıda hazırlamada koronavirüs tedbirleri', 'tarım işletmelerinde koronavirüs tedbirleri' başlıkları altında sektörde hastalığın yayılmasını önlemeye ilişkin tedbirler maddeler halinde anlatıldı. Bakanlık da bu tedbirleri hayata geçirerek, tarımsal üretimin devamını sağladı.

'GÖRÜŞLERİMİZE BAŞVURULUYOR'

Kurul üyelerinden, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, kurulun her hafta video konferansla bir araya geldiğini bildirdi. Toplantıları tamamen telekonferans ya da bakanlığın online araçları vasıtasıyla yaptıklarını söyleyen Ayaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu virüsle ilgili yansıyan konularda görüşlerimize başvuruluyor. Biz de bu konuda tavsiye ve görüşlerimizi veriyoruz. Örneğin en son tüm gıda işletmelerine yönelik gıda işletmelerinde çalışan personellerin bu hastalıktan etkilenmemesi, işletmelerin ve tüketicilerin en az seviyede etkilenmesi için gerek marketlerde gerek birincil üretim olan ağıl, kümes, çiftlik ve tarlalarda ne gibi tedbirlerin alınmasıyla ilgili afiş ve broşür çalışmalarımız da oldu ve bu konuda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Bu kapsamda da toplanmaya devam ediyoruz" dedi.

'ÜRETİMDEN TÜKETİCİYE BİR SORUN OLMASIN'

Prof. Dr. Ayaz, koronavirüs ile mücadele sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19'un Türkiye'de kontrollü çalışmaları kapsamında çeşitli tedbirler alındığını belirterek, "Bu tedbirler kapsamında özellikle gıda arzında, güvenliğinde ve güvencesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı da çeşitli tedbirler alıyor. Bu tedbirler kapsamında da oluşturulan Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alınıyor. Gıda üretimi çiftlikten sofraya kadar uzanan bir zincir ve sizin gıda üretim ve tedarik zinciriniz, bu zincirin en zayıf halkası kadar kuvvetli. Dolayısıyla burada tüm gıda sektörünün çalışır durumda olması gerekiyor ki birincil üretimden son tüketiciye kadar herhangi bir aksama olmasın. Dolayısıyla bu amaçla aldığımız tedbirler, yaptığımız çalışmalar bu zincirin herhangi aşamasında bir aksama olmaması açısından yapılıyor" ifadelerini kullandı.

'ATIKSU ARAŞTIRMASI ERKEN UYARI İÇİN ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin, Covid19-virüsünün atık sulardaki varlığının araştırılacağı ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğine yönelik açıklamasıyla ilgili de "Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından yapılacak bir çalışma. Türkiye çapındaki atık su arıtma tesisleri giriş ve çıkışlarında 24 saatlik kompozit atık su numuneleri alınacak. Alınan numunelerin laboratuvarda analizleri ile Covid-19 miktar tayinleri yapılacak. Bu sistem özellikle Covid-19'la ilgili erken uyarı sistemi olması açısından önem taşıyor. Atık sulardan Covid-19'un aranması aynı zamanda Avrupa'da pek çok ülkede de yapılan bir çalışma. Hollanda, ABD gibi ülkelerde virüsün dışkıyla da çevreye saçılabildiğinden dolayı atık sularda da bulunabildiği ortaya konduktan sonra bu çalışmanın da gerekliliği ortaya çıkmış oldu" dedi.

Prof. Dr. Ayaz, koronavirüs hastalık belirtesi gösteren enfekte kişilerin dışkısıyla atık suların çevreye saçılabildiğini bildirerek "Dolayısıyla fekal bulaşma olduğu takdirde de atık suda virüsün tespit edilmesi mümkün hale geliyor. Etkenin atık su arıtma tesislerinin girişinde ve çıkışında araştırılması özellikle belirli bölgelerde yani analizin yapıldığı bölgelerdeki vaka yoğunluğunun belirlenmesi açısından önem taşıyabiliyor. Önümüzdeki süreçte özellikle hastalığın yoğunluğunun azalıp azalmadığının takip edilmesi açısından bu analiz bize önemli göstergeler verebilecek" diye konuştu.

Tarımın 'Koronavirüs Bilim Kurulu'

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:10 Kaynak: DHA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
İBB Meclisi İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak         
17:20
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti         
17:14
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti         
17:04
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı         
16:54
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı         
16:07
Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen         
16:06
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı         
16:00
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı         
15:47
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı         
15:44
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi         
15:38
Kendall Jenner, hakkındaki Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi         
15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı         
15:20
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu         
15:20
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı         
15:12
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 17:50:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarımın 'Koronavirüs Bilim Kurulu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]