Son Dakika Haberleri: Tarımın yenilikçi fuarı sektör satışlarını artırmak için kapılarını açtı
Son Dakika Ekonomi Tarımın yenilikçi fuarı sektör satışlarını artırmak için kapılarını açtı

Tarımın yenilikçi fuarı sektör satışlarını artırmak için kapılarını açtı

1 saat önce

Modern tarımın tüm süreçlerinin ele alındığı Burtarım 2019 ve Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarları kapılarını açtı.

Tarımın yenilikçi fuarı sektör satışlarını artırmak için kapılarını açtı, System.String[]

Modern tarımın tüm süreçlerinin ele alındığı Burtarım 2019 ve Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarları kapılarını açtı.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:56 
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