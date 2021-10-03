Tarımın zirvesinde Seferihisar rüzgarı esti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarımın zirvesinde Seferihisar rüzgarı esti

03.10.2021 19:52
Tarımın zirvesinde Seferihisar rüzgarı esti

CHP'li Belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Seferihisar Belediyesi de yerini aldı.

CHP'li Belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Seferihisar Belediyesi de yerini aldı.

İlçenin tarım ürünleri standı yoğun ilgi gördü.

Seferihisar Belediyesi tarafından hazırlanan Seferihisar'a özgü tarımsal ürünler sergisinde ata tohumlarından kurutulmuş meyveye birbirinden farklı yerli üretim ürünleri sergileniyor. Üretici kooperatifleri ve kadın girişimcilerin ürünlerine de stadında yer veren Seferihisar Belediyesi "Üreten Belediye" ve "Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla hayata geçirdiği projelerini de tanıttı.

İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda CHP Milletvekili, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve çok sayıda CHP'li il ve ilçe belediye başkanı katıldı.

Zirveye 160 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi de katıldı.

Çiftçimizin yanındayız

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Atalarımızdan bizlere miras kalan bereketli topraklarımıza ve ata tohumlarına sahip çıkarak geleceğimizi koruyacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Seferihisar'da "Başka bir tarım mümkün" diyerek çıktığımız bu yolda her zaman üretici odaklı çözümler üretmeye ve tarımsal kalkınmaya destek projelerimizi arttırarak çalışmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretime destek için başladığımız her projede üreticilerimizin ürettiği ürünleri ekonomiye kazandırarak katma değerlerini arttırdığımız gibi üreticimize birçok gelir kapısı açtık. "Üreten Belediye" anlayışıyla tarım projelerimize yenilerini ekleyerek çalışmaya ve her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle kıymetli bir organizasyonda bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Metin Uca İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı Metin Uca İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı Metin Uca İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı Metin Uca İfadesinin Alınmasının Ardından Serbest Bırakıldı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanan Eren Erdem hakkında beraat 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanan Eren Erdem hakkında beraat

Cumhuriyet Halk Partisi, Seferihisar, İstanbul, Avrasya, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Tarımın zirvesinde Seferihisar rüzgarı esti - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
20:34 Türkiye, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü konuşuyor! Galatasaraylılar bile şaşkın
20:12 Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan elçilere "Konsolosluk kapatmak terör gündemine hizmet eder" denildi
19:50 İETT otobüsünün durağa dalıp yolcuları ezdiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:49 Kayserispor, Başakşehir'i tek golle geçti
19:47 4 gündür yağan kar sonrası Muş Belediyesi harekete geçti! Gece gündüz demeden çalışıyorlar
19:34 İlhan Palut'u mumla arıyorlar! Konyaspor'a bir darbe de İstanbulspor'dan
19:00 Son Dakika: Adana Demirspor-Fenerbahçe canlı anlatım! Adana'da neler oldu neler
18:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı et satışına yoğun ilgi: İlk gün 2 bin 100 kilogram satıldı
18:28 Takip ettiği kadının yakınları tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü
18:31 Son Dakika! Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2023 21:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tarımın zirvesinde Seferihisar rüzgarı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement