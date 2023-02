Tarımın zirvesinde Seferihisar rüzgarı esti

CHP'li Belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Seferihisar Belediyesi de yerini aldı.

İlçenin tarım ürünleri standı yoğun ilgi gördü.

Seferihisar Belediyesi tarafından hazırlanan Seferihisar'a özgü tarımsal ürünler sergisinde ata tohumlarından kurutulmuş meyveye birbirinden farklı yerli üretim ürünleri sergileniyor. Üretici kooperatifleri ve kadın girişimcilerin ürünlerine de stadında yer veren Seferihisar Belediyesi "Üreten Belediye" ve "Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla hayata geçirdiği projelerini de tanıttı.

İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda CHP Milletvekili, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve çok sayıda CHP'li il ve ilçe belediye başkanı katıldı.

Zirveye 160 CHP'li belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifi de katıldı.

Çiftçimizin yanındayız

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Atalarımızdan bizlere miras kalan bereketli topraklarımıza ve ata tohumlarına sahip çıkarak geleceğimizi koruyacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Seferihisar'da "Başka bir tarım mümkün" diyerek çıktığımız bu yolda her zaman üretici odaklı çözümler üretmeye ve tarımsal kalkınmaya destek projelerimizi arttırarak çalışmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretime destek için başladığımız her projede üreticilerimizin ürettiği ürünleri ekonomiye kazandırarak katma değerlerini arttırdığımız gibi üreticimize birçok gelir kapısı açtık. "Üreten Belediye" anlayışıyla tarım projelerimize yenilerini ekleyerek çalışmaya ve her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle kıymetli bir organizasyonda bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. " dedi.