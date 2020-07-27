Tarımsal amaçlı kooperatifler 01 Ağustos'tan itibaren genel kurullarını yapacak - Son Dakika

Tarımsal amaçlı kooperatifler 01 Ağustos'tan itibaren genel kurullarını yapacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda pandemi dolayısıyla ertelenen tarımsal amaçlı kooperatiflerin genel kurul toplantılarını 01 Ağustos tarihinden itibaren yapmaya başlayacakları belirtildi.

Tarımsal amaçlı kooperatifler 01 Ağustos'tan itibaren genel kurullarını yapacak, System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda pandemi dolayısıyla ertelenen tarımsal amaçlı kooperatiflerin genel kurul toplantılarını 01 Ağustos tarihinden itibaren yapmaya başlayacakları belirtildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerinde 122 Tarımsal Kalınma Kooperatifi, 23 Sulama Kooperatifi, 12 adet Su Ürünleri Kooperatifi ile 18 adet Birlik faaliyet göstermektedir. 1163 sayılı kooperatifler kanunun kapsamında faaliyet gösteren kooperatifler mali yılının ilk altı ayı, birlikler ise ilk dört ayı içerisinde olağan genel kurullarını yapmaları gerektiği hükmü bulunmaktadır. Ancak; 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması hakkın da Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi ile 24 Nisan 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun kapsamında İlimizde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifler ve bölge birliklerin genel kurul toplantılarını yapmak üzere 31 Temmuz 2020 tarihine kadar çağrı ve ilana çıkmamaları, bu sürenin sonunda ise 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Vilayetlerde kurulmuş olan Pandemi Kurulları ile koordineli olarak Valiliklerce durumun değerlendirilerek genel kurul toplantılarının yapılabileceği veya üç aya kadar ertelenebileceği hüküm edilmektedir. Valilik Makamının 17 Temmuz 2020 tarih ve E.1992694 sayılı olurları ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun kapsamında İlimizde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifler ve bölge birlikleri, tarım kredi kooperatif ve bölge birlikleri ile üretici ve yetiştirici birliklerinin sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyarak ve gerekli tedbirleri alarak 2020 yılında yapmaları gereken genel kurul toplantılarını 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 3 ay içinde yapmaları için izin verilmiştir. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 87 nci maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilecek İl/İlçe personelin genel kurul toplantı öncesi, toplantı sırasında ve toplantı sonrası yapması gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca genel kurul esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyum konusu hassasiyetle vurgulandı" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 10:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarımsal amaçlı kooperatifler 01 Ağustos'tan itibaren genel kurullarını yapacak - Son Dakika
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