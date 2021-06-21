Tarımsal Amaçlı Meteroloji İstasyon Verileri - Son Dakika

Tarımsal Amaçlı Meteroloji İstasyon Verileri

Bursa Büyükşehir Belediyesi-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın akıllı tarım uygulama çalışmaları kapsamında, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Tarımsal Amaçlı Tahmin ve Erken Uyarı Meteoroloji İstasyonu Kurulumu Projesi" ile iklimsel değişikliklere uyum sağlama sürecinde, tarımsal ilaç kullanımını azaltarak, insan sağlığı ve çevrenin korunması ayrıca ürün kalitesinin yükseltilmesi için tarımsal amaçlı tahmin ve erken uyarı meteorolojik istasyonlarının kurulumları yapılmış ve Bursa'daki mevcut istasyon ağına eklenmiştir.

Çiftçilerimizin doğru ilaçlama zamanları ile ilgili uyarı mesajları alımı için yetkili kurum olan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvurmaları gerekmektedir.

Hastalık zararlı tahmin ve erken uyarı sistemleri, bitki sağlığında hastalık ve zararlılarla mücadelede iklim verilerinden yararlanılarak ilaçlama zamanlarını tam olarak doğru belirleyen sistemlerdir. İstasyonlarda; Hava sıcaklığı, bağıl nem, yağmur, yaprak ıslaklığı, rüzgar hızı, hava nemi, yağış, toprak nemi, toprak sıcaklığı ve rüzgar hızı gibi değerler ölçülmektedir.

Son yıllardaki iklimsel değişiklikler ile hastalıklarda artışlar gözlenmekte olup bu iklimsel değişikliklerden dolayı ilaçlama zamanlamalarında da değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Tarımsal hastalık, zararlı tahmini ve erken uyarı sistemleri, bitki sağlığında hastalık ve zararlılarla mücadelede iklim verilerinden yararlanılarak ilaçlama zamanlarını tam olarak doğru belirleyen sistemlerdir.

Sistemin, tarımsal üretimde verimlilik, az ilaç kullanımı, insan sağlığı ve çevrenin korunması, işgücü tasarrufu, aşırı ilaç kullanımının önlenmesi, ilaç ve işçilik maliyetinin azaltılması, biyolojik dengenin korunması, ilaçlara karşı direnç oluşumunun önlenmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi gibi faydaları bulunmaktadır.