Tarımsal Ar-Ge Merkezi Sivas tarımına katkı sağlayacak - Son Dakika
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Tarımsal Ar-Ge Merkezi Sivas tarımına katkı sağlayacak

7 saat önce

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Tarımsal Ar-Ge Merkezinin il tarımının gelişmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Tarımsal Ar-Ge Merkezi Sivas tarımına katkı sağlayacak, System.String[]

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Tarımsal Ar-Ge Merkezinin il tarımının gelişmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.


Sivas'ta nüfusun önemli bir kısmının tarım ile geçimini sağladığını ifade eden Çetindağ, birim alandan alınan verimin artırılmasında, ürün çeşitliliğinin sağlanmasında ve çiftçilerin bilinçlendirilmesinde Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projesinin büyük rol oynayacağını belirtti.


Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy'e gayretlerinden ötürü teşekkür eden Çetindağ, Sivas tarımının gelişmesi için koordineli bir şekilde çalışacaklarının altını çizdi.


"Sonuna kadar destek veriyoruz"


Başkan Çetindağ, "Sivas'ın tarımda önünü açacak çok güzel bir gelişme. Bu projeye Sivas Ziraat Odası olarak sonuna kadar destek veriyoruz ve yanlarında olacağız. Birçok çalışmayı inşallah beraber, koordineli bir şekilde yapacağız. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Tarım Fakültesinin olması bizim için çok büyük bir avantaj ve bunun başına da bu işten anlayan birisinin getirilmesi büyük bir şans" dedi.


"Çiftçimize alternatif ürünler sunulacak"


Sivas'ın tarım şehri olduğuna dikkat çeken Çetindağ, "Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projesinin önemi ne? Bizim ilimizde tarım çok önemli bir yere sahip. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusunun yüzde 66'sı tarımla geçimini sağlıyor. Bizim tarımı bilinçli yapmamız çok önemli. Bildiğiniz gibi Sivas'ta toprak analiz laboratuvarımız yok. Bunun eksikliğini ciddi bir şekilde hissediyoruz. Laboratuvar olmaması toprakta kullanılan kimyasal maddelerin dengesinin sağlanamamasına neden oluyor. Modern toprak tahlil laboratuvarı faaliyete geçtiği anda bu çok olumlu gelişmelere vesile olacak. Çiftçilerimiz bilgilendirilecek. Çiftçimizin gübreyi, ilacı bilinçli kullanması çok önemli. Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz bu merkezle beraber çiftçimizi yönlendirecek ve birim alandan alınan verimin artmasına katkı sağlayacak. Çiftçimize alternatif ürünler sunulacak ama bu bilinçli bir şekilde yapılacak. Projenin hayata geçirilmesi noktasında destek vereceğini açıklayan Sayın Valimiz Salih Ayhan başta olmak üzere Sayın Rektörümüz Mehmet Kul'a, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültemizin Dekanı Sayın Prof. Dr. Tolga Karaköy'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah İç Anadolu'nun en güvenilir toprak laboratuvarı olacak" şeklinde konuştu. - SİVAS

Teknoloji Üniversitesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:41 Kaynak: İHA


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