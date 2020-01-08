Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Tülek'e plaket verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Tülek'e plaket verildi - Son Dakika

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Tülek'e plaket verildi

6 saat önce

Edirne Lavanta Günleri organizasyonu nedeniyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'e plaket verildi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Tülek'e plaket verildi, System.String[]

Edirne Lavanta Günleri organizasyonu nedeniyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'e plaket verildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'i makamında ziyaret etti.

Heyet, turizme önemli katkı sağlayan Edirne Lavanta Günleri organizasyonundan dolayı Doç. Dr. Tülek'e teşekkür ederek, şükran plaketi sundu.

Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Lavanta Günleri'nin kent için önemli bir turizm hareketliliği sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu da bu yıl haziran ayında 3'üncüsü düzenlenecek etkinliğe geçen yılın üzerinde ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Bacıoğlu, agro turizmin pek çok çeşidini Edirne'ye kazandırmak amacıyla çalışmalarının sürdürüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Edirne, pek çok turizm kolunu barındıran ender şehirlerden biri. Edirne'de spor, kültür, sağlık, agro, eko, inanç, deniz turizmi ve daha da artırabiliriz bunu pek çoğunun var olduğu bir kent. Kente daha çok turizm çeşitliliği kazandırmak istiyoruz. Lavanta Günleri de bu planlar dahilinde. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iş birliklerimizle çeşitliliğimiz artacak.

Örneğin bir ayçiçeği festivali, kabak festivali üzerinde çalıştığımızı duyurmak isterim. Yine Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle paydaş olacağımız renkli bir festivali Edirne'ye armağan edeceğiz."

Doç. Dr. Adnan Tülek de kent turizmine kurum olarak sağladıkları katkıdan memnun olduklarını belirterek, plaket nedeniyle de teşekkür etti.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek, tarımsal anlamdaki katkılarını turizme taşımaktan da mutlu olduklarını ifade ederek, yeni projelerle hem kente hem Türkiye'ye katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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