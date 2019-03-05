Tarımsal Araziler Hayvansal Gübreyle Buluşacak

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği tarafından uygulamaya başlanacak projeyle atık durumundaki hayvansal gübreler geri dönüştürülerek toprakla buluşturulacak.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği tarafından uygulamaya başlanacak projeyle atık durumundaki hayvansal gübreler geri dönüştürülerek toprakla buluşturulacak.



Birlik Başkanı Mustafa Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Toprağın gıdası çiftlik gübresi, toprağımızı verimli hale getiriyoruz" projesini hayata geçirdiklerini ve üreticilerin kullanımı için 7 katı gübre dağıtım makinesi aldıklarını söyledi.



Birlik olarak aldıkları makinelerle atıl durumda çürümeye terk edilen hayvansal gübrelerin geri dönüşüm sistemiyle doğal gübreye dönüştürüleceğini belirten Suiçmez, "Yapay gübreden doğal gübreye geçiş yapıyoruz. Hayvansal gübreleri geri dönüşüme kazandırdığımızda elde edilen gübre sayesinde hem verim artışı olacak hem kaliteli ürünler yetişecek en önemlisi de girdi maliyetleri düşecek." dedi.



Suiçmez, Edirne Valiliği ve özel bir firmanın desteğiyle 350 bin lira değerindeki katı gübre dağıtım makinelerini aldıklarını ve yeni sezonda kullanılmaya başlanıp hayvansal gübrelerden elde edilen gübrelerin toprakla buluşacağını ifade etti.



Hayvansal gübrelerin kullanılmaya başlamasıyla sanayi gübresi kullanımını yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Suiçmez, şöyle devam etti:



"Artık yeni sezonda bu çiftlik gübrelerini teknolojiyi kullanıp toprakla buluşturacağız. Bu sistemi kullanan büyük işletmelerin sanayi gübresini yüzde elli azalttığını biliyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir şekilde verim artışı gözleniyor. Biz birlik olarak taşın altına elimizi koyduk, devletimiz destek verdi. Bu ay makineler bize gelecek.



Bu makineler son teknoloji ve hayvansal gübreyi en iyi şekilde harmanlayıp toprakla buluşmasını sağlayacak. Bu topraklar bizim, bilinçsiz sanayi gübresi kullanmak yerine, hayvansal gübre kullanılacak. Hem maliyetler azalacak hem de verim artacak. Küçük aile işletmelerimizin hayvansal gübreleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak."

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