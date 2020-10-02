Tarımsal atıklar elektriğe dönüştürülüp ayda 5 bin eve enerji sağlanıyor - Son Dakika

Tarımsal atıklar elektriğe dönüştürülüp ayda 5 bin eve enerji sağlanıyor

Adana'da faaliyet gösteren firma kurduğu biokütle enerji tesisiyle pamuktan soyaya, mısırdan şeftali çekirdeğine kadar tarımsal atıkları değerlendirerek elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Adana'da faaliyet gösteren firma kurduğu biokütle enerji tesisiyle pamuktan soyaya, mısırdan şeftali çekirdeğine kadar tarımsal atıkları değerlendirerek elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Tarımsal ürünlerin tarlada kalan atıklarını toplayıp tesiste yakarak enerjiye dönüştüren firma, ayda 5 bin hanenin elektriğini sağlıyor.

Pakmil Yağ ve Pamuk Sanayi Firması sahibi Rafet Milli, AA muhabirine, kentte altı kuşaktan bu yana pamuk işleme üzerine tesislerinin bulunduğunu, ürünün çekirdeğinden yağına ve küspesine kadar her şeyini değerlendirdiklerini kaydetti.

İşletmelerinden çıkan pamuk saplarını kimsenin almaması ve atacak yer bulamaması üzerine araştırma yapmaya başladığını ifade eden Milli, bunların enerjiye dönüştürüleceğini öğrenmesi üzerine 2015 yılında biyokütle enerji tesisini kurduğunu söyledi.

Milli, ilk etapta sadece kendi işletmelerindeki atıkları değerlendirmek amacıyla kurduğu tesisini şu anda daha da geliştirdiğini ve Adana'daki hemen hemen her tarımsal atığı alır hale geldiklerini belirtti.

Şu an tesislerinde pamuk, mısır, soya ve şeftali çekirdeğinin yanı sıra ormandaki atıkların da değerlendirildiğini dile getiren Milli, her tarımsal atığın burada işlenerek enerjiye dönüştüğünü aktardı.

Kurdukları tesisle kentte toprağa büyük zarar veren anız yakılmasının da önüne geçtiklerini vurgulayan Milli, şöyle devam etti:

"Atıkları tarladan toplayarak yakıyoruz, bu sayede temiz ve yeşil enerji üretiyoruz. Bu tesis sayesinde toprağa büyük zarar veren, anız yakımını da önlemiş oluyoruz. Ayrıca bu tesis sayesinde balyacılık diye yeni bir sektör de doğdu. Çiftçi ürünü topladıktan sonra balyacılar kalan atıkları toplayarak tesisimize getiriyor. Burada önce balyalardaki ürünleri kırıyoruz, daha sonra yüksek basınçlı kazanda yakıyoruz. Su buhar haline geliyor sonra da tribüne yönlendirip elektrik üretiyoruz. Saatte 1.6 megavat elektrik üretiyoruz. 24 saatte yaklaşık 39 megavat, bir ayda da 1 milyon 200 bin kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Bu da yaklaşık 5 bin hanenin elektriğine tekabül ediyor. 5 bin hanenin elektriğini atıklardan elde ediyoruz."

Milli, bu tesisi daha da büyüterek hem tarımsal atıkları en iyi şekilde değerlendirmeyi hem de anızlarla ilgili yaşanan problemleri tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu tür tesislerin doğanın korunması adına daha da arttırılması gerektiğini vurgulayan Milli, "Bu tesisleri el üstünde tutalım, gerçekten yerli ve milli enerji üretiyoruz. Ülkemiz enerji savaşında. Türkiye'nin ithalat kalemine bakarsanız birincisi enerjidir. Biz bu enerjiyi toprağımızdan çıkarıyoruz ve buna sahibiz." diye konuştu.

Tarımsal atıklar elektriğe dönüştürülüp ayda 5 bin eve enerji sağlanıyor
Tarımsal atıklar elektriğe dönüştürülüp ayda 5 bin eve enerji sağlanıyor
Tarımsal atıklar elektriğe dönüştürülüp ayda 5 bin eve enerji sağlanıyor
Tarımsal atıklar elektriğe dönüştürülüp ayda 5 bin eve enerji sağlanıyor

araştırma, Enerji, Adana, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal atıklar elektriğe dönüştürülüp ayda 5 bin eve enerji sağlanıyor - Son Dakika Ekonomi

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