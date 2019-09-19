Tarımsal atıklardan elektrik üretimi anız yangınlarını bitirecek

Adana'da kurulan 'Biyokütle Tesisi'nde başta mısır sapı olmak üzere tarımsal atıklardan 4 yılda 20 bin megavat elektrik üretildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tesisin anız yakılmasının önüne geçeceğini belirterek, "Artık tarlalarımızda verim kaybı olmayacak" dedi.



Türkiye'nin 6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da hasat devam ediyor. Tarlada mısırını biçen bazı sorumsuz çiftçiler ikinci ürüne tarlanın daha hızlı hazırlanması amacıyla anız yakıyor. Devletin anız yakanlara dekar başına 60 lira 11 kuruş para cezası vermesine rağmen mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyenler, anız yakmaya devam ediyor.



Kentteki bir firmanın hayata geçirdiği 'Biyokütle Tesisi'nde ise mısır anızı başta olmak üzere soya ve ayçiçeği sapları yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu sayede bilinçli çiftçiler hasattan sonra özel aletlerle mısırın saplarını kökünden söküp balya haline getiriyor ve firmaya arıyor. Daha sonra bu balyalar bir iki gün içerisinde alınıp tırlara yüklenerek tesise götürülüyor ve yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu elektrik ise devlete satılıyor. Bu hizmet karşılığında hem çiftçinin tarlası temizleniyor, hem de sattığı mısır saplarından para kazanıyor.



Tarlada verim kaybı olmayacak



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada 'Biyokütle Tesisi'nin hava kirliliğinin önlenmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Anız yangınları her türlü yaptırıma rağmen önlenemedi. Bundan sonra anız yakma durumu istesek de olmayacaktır. Çiftçilerimiz bunun bilincinde. Artık ürün kaybı olmayacaktır. Tarlalarımızda verim kaybı olmayacaktır. Şu anda geri dönüşüme alınan mısırın sapları ve soyanın sapları. İleride aletler buraya tam gelince pamuğun çalıları da geri dönüşüme kazandırılacak. Daha ilerideki aşamada da narenciyede de çıkan ağaçlar geri dönüşüme kazandırılacak" diye konuştu.



Mısır sapları geri dönüştürülüyor



Mehmet Akın Doğan, çiftçinin hasattan sonra firmaya haber vermesinin yeterli olduğunu belirterek, "Mısır hasadında tarlada kalan mısırın sapları şuanda geri dönüştürülüyor. Daha önceden ovamızda hasadı yapılan mısır tarlalarımızda anız yangınları olurdu şu anda bu bizim bölgemizde bir iki firma bunun alımını yapmakta. Çiftçimiz hasadını yaptığında o kurumlara bilgi veriyor ve gelen kişiler tarafından anız yerden sıfır biçiliyor. Daha sonra onlar yuvarlak balya halinde paketlenerek biyokütle tesislerine gönderiliyor. Orada da elektrik üretimi yapılmakta ve devlete satılmaktadır" ifadelerini kullandı.



4 yılda 20 bin megavat elektrik



Biyokütle Tesisi'nin sorumlusu Selçuk Deniz ise, "Balyaları kırıcılardan geçirip, kazanda bunu buhar haline çevirip türbine yolluyoruz. Atık miktarımız saatlik 2 ile 2,5 ton arasında atık yakıyoruz. 1.7 megavat olarak elektriğe çeviriyoruz. Günlük maksimum elektrik miktarımız 36 megavattır. Bu elektriği de devlete satıyoruz. Aylık elektrik üretim miktarımız bin megavatın üzerinde. 4 yılda ise 20 bin megavat elektrik ürettik" dedi. - ADANA