Son Dakika Haberleri: Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek
Son Dakika Ekonomi Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek - Son Dakika Ekonomi

Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara, her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesinde bulunulacak.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara, her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira destek ödemesinde bulunulacak.

Bakanlığın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesini amaçlıyor.

Buna göre, danışmanlık hizmeti veren kişiler ve kuruluşlara "tarımsal yayım ve danışmanlık desteği" adı altında ödeme yapılacak. Bu amaçla başvuranlara, ilgili şartları taşımaları koşuluyla bir tarım danışmanı için 46 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için de ödemede bulunulacak.

Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 15 Nisan 2020 tarihinden sonra 23 bin lira ve 30 Kasım 2020 tarihinden sonra 23 bin lira olmak üzere iki dilim halinde bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.

Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre bakanlıkça belirlenecek. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan ödemeler bir sonraki yıl bütçesinden karşılanacak.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların, 15 gün içinde, son başvuru gününün tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte başvurması gerekiyor.

Öte yandan danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin de çiftçi, hayvan ve diğer ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olması, belirli büyüklükte tarımsal ya da hayvansal üretim yapıyor olması gerekiyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 14:59:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]