Tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Konya genelinde tarımın kalkınması amacıyla çiftçilere destek olmayı sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında çiftçilere verdiği fidan ve fide destek başvuru süresini, Kurban Bayramı dolayısıyla 7 Ağustos'a kadar uzattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir genelinde tarımın kalkınması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi amacıyla 31 ilçedeki çiftçilere destek verildiği belirtildi.

Bu kapsamda daha önce 2021 yılı için planlanan yüzde 50 hibe destekli tarımsal destek başvurularının 1-31 Temmuz olarak açıklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle başvuru süresini 7 Ağustos tarihine kadar uzattı. Büyükşehir, Konyalı üreticiye bu yıl, 'Macar Fiği, böğürtlen, ceviz, asma, ahududu, elma, sera naylonu, kekik ve adaçayı' desteğinde bulunuyor. Müracaat etmek isteyen çiftçilerin dilekçelerini Konya Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine veya mahalle muhtarlarına teslim etmesi gerekiyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor."