Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak. - Son Dakika Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak.

6 saat önce

Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak.

Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak., System.String[]

Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak. - ANKARA

27 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:57 Kaynak: İHA

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