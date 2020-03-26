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Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak.
6 saat önce
Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak.
Tarımsal destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren başlayacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
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