Son Dakika Haberleri: Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı

1 saat önce

Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını açıkladı.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı, System.String[]
Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını açıkladı.

Tuzlacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerinin üreticilerin kimlik numaralarının son hanesine göre saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacağını belirtti.

İşleyişle ilgili bilgi veren Tuzlacık, şunları kaydetti:

"Mazot, gübre, buzağı, hububat ve yem bitkileri destekleme ödemeleri, TC kimlik numaralarının son hanesi 1-3-5-7-8-9 olanlara saat 18.00'den itibaren, son hanesi 4-6 olanlara 1 Mart'ta, 0-2 olanlara ise 8 Mart'ta saat 18.00'den sonra aktarılacak. Ödemelerin hesaplara aktarılmasının ardından çiftçilerimiz kamu bankalarının ATM'lerinden paralarını çekebilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteciye Silahlı Saldırı Kamerada Usta Gazeteci Sacit Aslan, Evinin Önünde Saldırıya Uğradı

Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz Ahmet Kural'a İftira Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]