Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı

Sorgun
Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını açıkladı.
Tuzlacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerinin üreticilerin kimlik numaralarının son hanesine göre saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacağını belirtti.
İşleyişle ilgili bilgi veren Tuzlacık, şunları kaydetti:
"Mazot, gübre, buzağı, hububat ve yem bitkileri destekleme ödemeleri, TC kimlik numaralarının son hanesi 1-3-5-7-8-9 olanlara saat 18.00'den itibaren, son hanesi 4-6 olanlara 1 Mart'ta, 0-2 olanlara ise 8 Mart
'ta saat 18.00'den sonra aktarılacak. Ödemelerin hesaplara aktarılmasının ardından çiftçilerimiz kamu bankalarının ATM'lerinden paralarını çekebilecek."