Tarımsal Destekler ve Teşvikler Sürecek"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, tarımsal desteklerin, iş veren ve sanayicilere yönelik teşviklerin bu yıl da artarak devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, tarımsal desteklerin, iş veren ve sanayicilere yönelik teşviklerin bu yıl da artarak devam edeceğini bildirdi.



Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'ın da aralarında bulunduğu 51 ilde iş verenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviği ve asgari ücret desteğinin bu yıl da devam edeceğini belirtti.



Geçen yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl 12 ay boyunca uygulanacağını dile getiren Tunç, "Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak. Çiftçilerimize yönelik teşviklerin tamamı artarak devam edecek. Fındık üreticilerimize alan bazlı gelir destekleri, hayvancılık destekleri, mazot desteği, su ürünleri destekleri, süt destekleri sürecek. Süt üreticilerimize litrede ödenen 10 kuruş liralık destek 15 kuruş artırılarak 25 kuruş olarak ödenecek. Böylece Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı tavsiye fiyat kararı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacak. Tarımsal destekler, iş veren ve sanayicilere yönelik teşvikler bu yıl da artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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