Tarımsal Desteklerde "Muafiyet" İsteği
1 saat önce
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, tarımsal desteklerin stopaj ve diğer kesintilerden muaf tutulmasını isteyerek, hükümet yetkililerinden destek istedi.
Adana
Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, tarımsal desteklerin stopaj ve diğer kesintilerden muaf tutulmasını isteyerek, hükümet yetkililerinden destek istedi.
Başkan Mutlu Doğru, yaptığı açıklamada, "2019 yılı için hazırlanan Tarımsal Destekleme Kararnamesi'nde, alınacak bir kararla tüm tarımsal desteklemelerin stopaj ve diğer kesintilerden muaf tutulmasını bekliyoruz" dedi.
Bu konuda tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarına da gündem oluşturarak destek olma çağrısında bulunan Doğru, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli
ile Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'tan çiftçilerimiz adına ricada bulunuyoruz. Bu kararın alınmasıyla tarımsal desteklemelerden kesilen yüzde 4 oranındaki stopaj çiftçimizin cebinde kalacaktır" diye konuştu.
Doğru, milletvekillerinden de konunun takipçisi olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:04 Kaynak: İHA
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