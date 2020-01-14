Tarımsal eğitim ve öğretimin 174. yıl dönümü - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de buğday ithalatının, unlu mamul ihracatı için yapıldığını belirterek, "Türkiye, buğdaydan unlu mamuller yaparak yurt dışına satan bir ülke. Haliyle elimizdeki buğdayı, un, makarna yaparak ihraç edersek bize bir şey kalmaz. İhraç edeceğimiz mamulün ham maddesini yurt dışından almamız lazım." dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi tarafından, Türkiye'de tarımsal eğitim ve öğretimin başlamasının 174. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Güldal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada 7 ile 10'uncu sıra arasında yer aldığını söyledi.

Avrupa'da ise bazen Fransa'nın bazen de Türkiye'nin birinci sırada olduğunu dile getiren Güldal, "Sanayi ve teknoloji elbette çok önemli, üzerinde durulması lazım ama tarım, modası geçmeyen bir sektör. Göbeklitepe'de buğday kalıntılarının bulunduğunu biliyorsunuz. Dünyanın tarıma, ziraatçılara ve mesleğini iyi yapan çiftçilere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Güldal, TMO'nun politikalarıyla hububat ve bakliyat fiyatlarında istikrarın yakalandığını belirterek şöyle devam etti:

"Bizim görev alanımıza hangi ürün girerse hasat döneminden önce fiyatını açıklayacağız. Bu fiyatı belirlerken de üretici maliyetlerinin hesabını yapacağız, yol haritamız budur. Girdi maliyeti, iç ve dış piyasa fiyatları, enflasyon... Üreticinin sürdürebilir tarım yapması için onu motive edecek refah payını, motivasyon payını hesaplayarak, örneğini 2019 yılında uyguladığımız gibi bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin yılda ortalama 22 milyon ton buğday ürettiğini söyleyen Güldal, çiftçinin ekim tercihiyle bağlantılı olarak bu miktarın zaman zaman düştüğünü ifade etti.

Güldal, Türkiye'nin buğday ithalatının ihracata yönelik olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin 20 milyon ton buğday üretimi, 18,5 milyon ton tüketimi var. Türkiye buğday üretiminde kendi kendine yeten bir ülke ancak un ticaretinde dünyanın lideri. Türkiye, buğdaydan unlu mamuller yaparak yurt dışına satan bir ülke. İtalya'dan sonra makarna ihracatında da ikinci sırada. Haliyle elimizdeki buğdayı, un, makarna yaparak ihraç edersek bize bir şey kalmaz. İhraç edeceğimiz mamulün ham maddesini yurt dışından almamız lazım. Biz de Türkiye olarak bunu yapıyoruz." dedi.

"Saman ithalatı 2019'da sadece 150 kilogram"

"Tarımda gayri safi yurt içi hasıla sürekli düşüyor gibi bir algı var." ifadesini kullanan Güldal, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yok. Türkiye'nin 17 yılda 24 milyar dolardan 44 milyar dolara çıkan ve yüzde 83 artan tarımsal gayri safi milli hasılası var. Tarım büyüyor, tarımsal üretim gelişiyor. Bitkisel üretime baktığımızda 98 milyon tondan 127 milyon tona çıkmış ve yüzde 20 artmış. Türkiye saman ithal eden bir ülke gibi lanse ediliyor. Bazı birlikler birkaç yıl önce Bulgaristan'dan çok cüzi miktarda saman getirdi, onun da içinde zaten haşere çıktı, geri götürdüler. Türkiye'nin saman ithalatı 2019'da sadece 150 kilogram. Her halde bir araştırma çalışması için özel bir samandır, bilmiyorum. Onun dışında Türkiye saman ithal etmiyor."

Programda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitedeki bilimsel faaliyetlerle ilgili, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu da tohum sektörüyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ve akademisyenler katıldı.