Tarımsal eğitimlerle bilinçli ve kaliteli üretim sağlanıyor

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası kırsal kesimlerde kalkınmayı artırmak üzere çiftçi eğitimlerine büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçenin tamamında yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 119 bine yakın çiftçiye eğitim verirken, 2019 yılında eğitim verilen çiftçi sayısı 12 bini geçti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 yılında uygulanmaya başlanan Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya'da tarıma ve tarımsal üretime büyük katkı sağladıklarını belirterek, bu kapsamda devam eden desteklerin yanında tarımsal eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Konya'nın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye için önemli şehirlerden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, çiftçilerin daha bilinçli, yüksek verim ve kalitede üretim yapmalarını sağlamak ve güvenli gıda üretimine destek olmak amacıyla çeşitli konularda eğitim faaliyetleri düzenlediklerini ifade etti. Konya çiftçisinin bilgi, beceri ve üretim kabiliyetleri ile ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla düzenlenen tarımsal eğitimler kapsamında çiftçilere yerinde, teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğinin altını çizen Başkan Altay, tarımsal eğitimler ve yürütülen sosyal projeler kapsamında bugüne kadar 31 ilçede yaklaşık 119 bin çiftçiye eğitim verildiğini, sadece bu yıl içerisinde 27 ilçede 12 binin üzerinde çiftçiye ve öğrenciye ulaşıldığını vurguladı.



Büyükşehir'in çiftçiye yönelik eğitimleri, Arı Yetiştiriciliği ve Organik Bal Üretimi, Bilinçli Gıda Tüketimi, Doğal Sabun Yapımı, Gıda Muhafaza Metotları, Güvenli Kesim Sağlıklı Tüketim, Kırsaldan Kente Güvenli Gıda, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Modern Bağcılık ve Yüksek Sistemlerin Kurulumu, Modern Meyvecilik, Modern Sulama Sistemleri, Organik Tarım ve Çilek Yetiştiriciliği, Sebze Yetiştiriciliği, Hijyen, Süt Sığırcılığında Bakım ve Beslenme, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği başlıklarında gerçekleşiyor. - KONYA