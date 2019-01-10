Tarımsal emtia 2019’da güç kazanacak!
1 saat önce
Emtia fiyatları yeni yılda pozitif getiri peşinde.
Emtia fiyatları yeni yılda pozitif getiri peşinde. Makroekonomik endişelere karşın arz tarafında yaşanan sıkışıklık, doların hız kesmesi, Çin
etkisi, yaklaşan El Nino fiyatlar için itici bir güç olarak görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05
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