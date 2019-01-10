Son Dakika Haberleri: Tarımsal emtia 2019’da güç kazanacak!

Tarımsal emtia 2019’da güç kazanacak!

1 saat önce

Emtia fiyatları yeni yılda pozitif getiri peşinde.

Tarımsal emtia 2019’da güç kazanacak!, System.String[]
Emtia fiyatları yeni yılda pozitif getiri peşinde. Makroekonomik endişelere karşın arz tarafında yaşanan sıkışıklık, doların hız kesmesi, Çin etkisi, yaklaşan El Nino fiyatlar için itici bir güç olarak görülüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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