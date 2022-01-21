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Tarım-GFE yıllık yüzde 36,20 arttı - Son Dakika

Tarım-GFE yıllık yüzde 36,20 arttı

21.01.2022 10:11
Tarım-GFE yıllık yüzde 36,20 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 36,20, aylık yüzde 8,52 arttı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 36,20, aylık yüzde 8,52 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,40 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,93 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 15,54 ile malzemeler ve yüzde 15,88 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 120,54 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,37 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 11,10 ile makine bakım masrafları oldu.

(İHA)

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Türkiye İstatistik Kurumu, Veteriner, Tarım, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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