Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi temmuzda arttı - Son Dakika

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,74, bir önceki aya göre yüzde 0,61 arttı.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi temmuzda arttı, System.String[]

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,74, bir önceki aya göre yüzde 0,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,94, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,53 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,55, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,97 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi de yüzde 10,06 arttı.

Alt gruplar

Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 10,51 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,77 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 2,66 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 1,06 ile enerji ve yağlar oldu. Bu dönemde en fazla artış yüzde 16,49 ile makine bakım masrafları, yüzde 11,28 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 9,78 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 0,25 ile hayvan yemi alt grubunda kaydedildi.

Bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,09 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Temmuzda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 2,70 ile enerji ve yağlar, yüzde 1,15 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Enerji, Temmuz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi temmuzda arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan ölü ele geçirildi Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı
Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı         
17:30
Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber! Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber!         
17:02
Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi         
16:51
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İcra memurlarını karşısında gören esnaf, üstüne tiner döküp kendisini dükkana kilitledi İcra memurlarını karşısında gören esnaf, üstüne tiner döküp kendisini dükkana kilitledi         
15:58
Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti         
14:43
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 17:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi temmuzda arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei