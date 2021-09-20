Tarım-GFE yıllık yüzde 29,38 arttı - Son Dakika

Tarım-GFE, Temmuz ayında yıllık yüzde 29,38, aylık yüzde 1,98 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılI temmuz ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,05 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,20 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,01, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,78 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 62,43 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER ALT GRUBUNDA OLDU

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 48,07 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 43,37 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,90 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 12,23 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,79 ile malzemeler oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 6,16 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER ALT GRUBUNDA OLDU

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,79 ile enerji ve yağlar ve yüzde 3,10 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,55 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,71 ile makine bakım masrafları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,44 ile malzemeler oldu.

-İHA-