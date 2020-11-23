Tarımsal girdi fiyatları Eylül'de aylık yüzde 2.31 arttı

Tarımsal girdi fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 2.31 ve yıllık bazda yüzde 10.63 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 7.87 olarak belirlenirken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 8.21 olarak hesaplandı.

Ana gruplar itibarıyla aylık bazda;tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2,10, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 2.35 yükseldi. Yıllık bazda da;tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 10.02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 14.45 yükseldi.Buna göre, fiyatlar yıllık bazda en çok yüzde 2.71 ile veteriner harcamaları alt grubunda düştü. Yıllık bazda fiyatı düşen diğer alt gruplar; yüzde 1.89 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0.66 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, yıllık bazda fiyatı en çok artan gruplar da sırasıyla, yüzde 26.69 ile makine bakım masrafları, yüzde 15.11 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 15.08 ile hayvan yeminde gerçekleşti.Fiyatlarda aylık azalışlar yüzde 1.29 ile enerji ve yağlarda ve yüzde 0.21 ile tohum ve dikim materyalinde oldu. Aylık bazda artışın yüksek olduğu alt gruplar da sırasıyla yüzde 4.02 ile makine bakım masrafları, yüzde 3.65 ile hayvan yemi ve yüzde 3.26 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. (Grafik - Tablo)