Tarımsal girdi fiyatları Temmuz'da yüzde 0.61 arttı - Son Dakika

Tarımsal girdi fiyatları Temmuz'da yüzde 0.61 arttı

Tarımsal girdi fiyatları, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0.61, yıllık bazda da yüzde 6.74 yükseldi.

Tarımsal girdi fiyatları Temmuz'da yüzde 0.61 arttı, System.String[]

Tarımsal girdi fiyatları, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0.61, yıllık bazda da yüzde 6.74 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Ocak-Temmuz döneminde yüzde 3.94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8.53 yükseldi.

Ana gruplar itibariyle aylık bazda;tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 0.55, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyatları yüzde 0.97 arttı.Yıllık bazda;tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatları yüzde 6.21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet fiyaları da yüzde 10.06 yükseldi.Alt gruplar itibariyle, yıllık bazda fiyatları düşen diğer alt gruplar da, yüzde 2.77 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 2.66 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık bazda en fazla fiyat artışı, yüzde 16.49 ile makine bakım masrafları, yüzde 11.28 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 9.78 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0.09 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Temmuz ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar da yüzde 2.70 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1.15 ile diğer mal ve hizmetler oldu. (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal girdi fiyatları Temmuz'da yüzde 0.61 arttı - Son Dakika Ekonomi

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