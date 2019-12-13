"Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı" toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı' toplandı - Son Dakika

"Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı" toplandı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi. Toplantıda, kentin tarım ve hayvancılık alanında izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı.


Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, yerel ekonomiye can veren tarım ve hayvancılık sektöründe atılması gereken adımların ele alındığı çalıştay, Bahri Üçoklar Toplantı Salonu'nda toplandı. 2014-2019 yıllarındaki tarım ve hayvancılık çalışmalarına ilişkin raporların konuşulduğu toplantıda; Antep Fıstığı Geliştirme, Yerel Ürünleri Koruma, Telli Sistem Bağ Projesi, Zeytin Geliştirme, Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme, Sertifikalık Tohum Projesi, Arıcılığı Geliştirme ve Mera Hayvanları İçin Su Temini konuları ele alındı.


Çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Veteriner Hekimliği Odası Başkanı Yunus Emre Özdede, ziraat odası başkanları, tarım orman il müdürlüğü temsilcileri, ilçe tarım müdürleri ve Gaziantep meteoroloji temsilcileri katıldı.


Karadağ: Gaziantep'i bir adım daha ileriye götüreceğiz


Çalıştayda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, "6 yıl önce Başkan Fatma Şahin'le beraber Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Daha sonra tarım alanında nelerin yapılacağına dair istişarelerde bulunduk. Çünkü Gaziantep bir turizm, sanayi şehri olduğu kadar aynı zaman da bir tarım şehridir. Gaziantep'in tarım şehri unvanıyla anılmasından memnunuz. Bu nedenle tarım adına gerçekleştirilen işleri önemli buluyoruz. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde birçok alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verildi. Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte tarım alanında gerçekleştirilecek projeler için bütçe ayrıldı. Böylelikle düzenli ve programlı bir destek sağlanmış oldu. Geldiğimiz noktada, bunu bir adım daha ileriye taşımak istiyoruz. Sizlerle istişare ederek yeni fikirlerin önünü açmak amacındayız. Sizlerden gelen görüşler ışığında birlikte tarım alanında önemli çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.


Karayılan: her ilçenin ihtiyacına göre yardım yapılmalıdır


Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise, toplantının ana amacının ortak bir paydada buluşmak olduğunu belirterek, "Gaziantep'te her ilçeye ihtiyacına göre yardım yapılmalıdır. Tarım alanında önemli işler yapmak için bu toplantıyı ön gören Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası
İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş

Son Dakika Haberleri
17:30 Karaman'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:30 Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - Son Dakika
17:29 Galatasaray Başkanı Cengiz: Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama... - Son Dakika
17:28 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
17:23 Öğrenciler atmosfere dokundu - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tarımsal Hizmetler ve Hayvancılık Çalıştayı" toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]