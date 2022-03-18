Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen 13. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nda, zirai ilaçlamada kullanılan dron çiftçilere tanıtıldı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Mart'ta kapılarını açan fuarda, tarım sektörü için geliştirilen teknolojik imkanlar ve yeni gelişmeler, kurulan stantlarda üreticilerle buluşturuldu.

Fuarda dikkati çeken ürünlerin başında ise yurt dışında üretilen ve tarımsal ilaçlamada kullanılan dron geliyor.

Ürünün tanıtımı yapılan standa yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, dron ve sağlayacağı faydalarla ilgili bilgilendiriliyor.

"Hem ülke hem de çiftçinin ekonomisine ciddi kazanç sağlıyor"

Ürünün Türkiye distribütörlüğünü yapan firmanın genel müdürü Uğur Türk, AA muhabirine, en iyi teknolojik ürünleri çiftçinin hizmetine sunmak için araştırma yaptıklarını, bu kapsamda zirai ilaçlamada kullanılan dron ve insansız kara aracını fuarda tanıtarak satışını yaptıklarını söyledi.

Türk, söz konusu akıllı cihazların "çiftçi dostu" olduğunu belirterek ilaçlamada dron kullanımının faydalarına ilişkin, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz standart ilaçlama yapıyor. 10 dönüm arazide yaklaşık 800 litre su kullanıyor. Dronla bunu 16 litreye kadar düşürebiliyoruz. Kullanılan ilaçta da yüzde 30 ila 50 arasında tasarruf sağlanıyor. Bu da hem ülke hem de çiftçinin ekonomisine ciddi kazanç sağlıyor. Standart ilaçlamada ilaçlı suyun yüzde 40'ı toprağa akmakta, bu da topraklarımızın çoraklaşmasına sebep olmakta. Dronla bunun önüne geçmiş oluyoruz. Traktörlerin tarlada lastik izinden oluşan yüzde 4 ila 8 arasındaki ürün kaybının da önüne geçilmiş oluyor."

İnsansız araçların kullanımının özellikle sulu tarım yapılan alanlarda oluşabilecek hastalıklarda zamanında ilaçlama yapma avantajı sağladığını dile getiren Türk, ülkede ilaçlamada dronların kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Türk, "İlerde tarımsal alanlarda bunları çoğunlukla göreceğiz. Su ve ilaç tasarrufu ile ekonomiye katkısı açısından her alanda dron kazanç sağlayacak. Satın almak isteyen çiftçilerin talebi üzerine 30 ürün sipariş verdik." dedi.

Seralarda da kara aracıyla ilaçlama

Tanıtımını yaptıkları insansız kara araçlarına da değinen Türk, "Seralar kapalı alanlar ve ilaçlama biraz zor. Dron seralarda kullanılmaz, bunu da kara araçlarıyla karşılıyoruz. Araç 4 saatlik 2 aküyle yaklaşık 200 dekarı ilaçlama kapasitesine sahip." diye konuştu.

Bismil ilçesinden gelen çiftçi Sedat Yaşar, 1000 dönüm tarlasında pamuk ve buğday ürettiğini anlattı.

Tarımsal üretimde teknolojinin önemli olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Yaşar, "İlaçlamada kullanılan dronlar ilgimi çekti. Traktörle ilaçlamada su ve yakıt tüketimi maliyeti artırıyor." ifadelerini kullandı.

Sur ilçesinden İbrahim Alphan ise fuarı gezdiğini ve dronları çok beğendiğini ifade ederek, "Dronlar ilaçtan tasarruf sağlıyor. Yılda yaklaşık 150 bin liralık tarımsal ilaç kullanıyorum. Dronla 50-60 bin lirayla ilaçlama yapabileceğim, bunun ciddi katkısı olacak." şeklinde konuştu.