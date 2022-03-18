Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak

18.03.2022 14:34
Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak

Diyarbakır'da düzenlenen 13. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nda, zirai ilaçlamada kullanılan dron çiftçilere tanıtıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen 13. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nda, zirai ilaçlamada kullanılan dron çiftçilere tanıtıldı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Mart'ta kapılarını açan fuarda, tarım sektörü için geliştirilen teknolojik imkanlar ve yeni gelişmeler, kurulan stantlarda üreticilerle buluşturuldu.

Fuarda dikkati çeken ürünlerin başında ise yurt dışında üretilen ve tarımsal ilaçlamada kullanılan dron geliyor.

Ürünün tanıtımı yapılan standa yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, dron ve sağlayacağı faydalarla ilgili bilgilendiriliyor.

"Hem ülke hem de çiftçinin ekonomisine ciddi kazanç sağlıyor"

Ürünün Türkiye distribütörlüğünü yapan firmanın genel müdürü Uğur Türk, AA muhabirine, en iyi teknolojik ürünleri çiftçinin hizmetine sunmak için araştırma yaptıklarını, bu kapsamda zirai ilaçlamada kullanılan dron ve insansız kara aracını fuarda tanıtarak satışını yaptıklarını söyledi.

Türk, söz konusu akıllı cihazların "çiftçi dostu" olduğunu belirterek ilaçlamada dron kullanımının faydalarına ilişkin, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz standart ilaçlama yapıyor. 10 dönüm arazide yaklaşık 800 litre su kullanıyor. Dronla bunu 16 litreye kadar düşürebiliyoruz. Kullanılan ilaçta da yüzde 30 ila 50 arasında tasarruf sağlanıyor. Bu da hem ülke hem de çiftçinin ekonomisine ciddi kazanç sağlıyor. Standart ilaçlamada ilaçlı suyun yüzde 40'ı toprağa akmakta, bu da topraklarımızın çoraklaşmasına sebep olmakta. Dronla bunun önüne geçmiş oluyoruz. Traktörlerin tarlada lastik izinden oluşan yüzde 4 ila 8 arasındaki ürün kaybının da önüne geçilmiş oluyor."

İnsansız araçların kullanımının özellikle sulu tarım yapılan alanlarda oluşabilecek hastalıklarda zamanında ilaçlama yapma avantajı sağladığını dile getiren Türk, ülkede ilaçlamada dronların kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Türk, "İlerde tarımsal alanlarda bunları çoğunlukla göreceğiz. Su ve ilaç tasarrufu ile ekonomiye katkısı açısından her alanda dron kazanç sağlayacak. Satın almak isteyen çiftçilerin talebi üzerine 30 ürün sipariş verdik." dedi.

Seralarda da kara aracıyla ilaçlama

Tanıtımını yaptıkları insansız kara araçlarına da değinen Türk, "Seralar kapalı alanlar ve ilaçlama biraz zor. Dron seralarda kullanılmaz, bunu da kara araçlarıyla karşılıyoruz. Araç 4 saatlik 2 aküyle yaklaşık 200 dekarı ilaçlama kapasitesine sahip." diye konuştu.

Bismil ilçesinden gelen çiftçi Sedat Yaşar, 1000 dönüm tarlasında pamuk ve buğday ürettiğini anlattı.

Tarımsal üretimde teknolojinin önemli olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Yaşar, "İlaçlamada kullanılan dronlar ilgimi çekti. Traktörle ilaçlamada su ve yakıt tüketimi maliyeti artırıyor." ifadelerini kullandı.

Sur ilçesinden İbrahim Alphan ise fuarı gezdiğini ve dronları çok beğendiğini ifade ederek, "Dronlar ilaçtan tasarruf sağlıyor. Yılda yaklaşık 150 bin liralık tarımsal ilaç kullanıyorum. Dronla 50-60 bin lirayla ilaçlama yapabileceğim, bunun ciddi katkısı olacak." şeklinde konuştu.

Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak
Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak
Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak
Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak

YORUMLAR
500
Türk üretici ve ihracatçılar, Afrika'daki iş fırsatlarını değerlendiriyor Türk üretici ve ihracatçılar, Afrika'daki iş fırsatlarını değerlendiriyor Kastamonu'da tarım masaya yatırıldı Kastamonu'da tarım masaya yatırıldı

Togo Cumhuriyeti, Mezopotamya, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tarımsal ilaçlamada kullanılacak dron çiftçinin gelirini artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement