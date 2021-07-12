Tarımsal İnovasyonlar Çevrimiçi Çalıştayı - Son Dakika

Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından 15-17 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak "Tarımsal İnovasyonlar" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir. Program hakkında detaylı bilgi, uygulama prosedürleri ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Çalıştaya son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olup başvuru formlarının gozde. bosnali@sanayi. gov. tr adresine iletilmesi gerekmektedir. İlgili tüm bölümlerin eksiksiz doldurulmadığı ve son başvuru tarihi geçmiş formlar değerlendirmeye alınamayacaktır.