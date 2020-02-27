Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verileri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verileri açıklandı - Son Dakika Ekonomi

Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verileri açıklandı

6 saat önce

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2019 yılında yüzde 17,1 arttı.

Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verileri açıklandı, System.String[]

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2019 yılında yüzde 17,1 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal işletmelerde 2019 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 87 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14,4 artarak 2 bin 422 TL oldu.


Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 14,9 artış göstererek 94 TL olurken kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 17,9 artış göstererek 79 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 13,7 oranında artarak 2 bin 486 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 22,4 artarak 2 bin 41 TL oldu.


Mevsimlik kadın işçilerde en yüksek günlük ücret Giresun ilinde ödendi


Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 141 TL ile Çanakkale ilinde, kadın işçiler için 111 TL ile Giresun ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 61 TL ve kadın işçiler için 50 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.


Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret Bursa ilinde gerçekleşti


Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 3 bin 253 TL ile Bursa'nın, kadın işçilere 2 bin 330 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 2 bin TL ile Kilis ilinde, kadın işçiler için bin 987 TL ile Antalya'da gerçekleşti. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koleksiyoner Şensoy, II. Abdülhamid'in tahtını yurt dışına çıkarılmamak şartıyla 100 bin TL'ye sattı
Atılan tokat sonucu hayatını kaybeden adamın ailesi, 200 bin lira ve 20 koyun istedi Emeklilerin promosyonları Mart'ta yenileniyor! Çin, Pakistan'daki çekirge istilasına yardım için 100 bin ördek yolluyor

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:44:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verileri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]