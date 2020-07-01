Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sera bağışı - Son Dakika

Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sera bağışı

Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinin örnek sebze kurutma serası çağrısına cevap veren Antalyalı bir firma ilçede örnek sebze kurutma serası kurmaya başladı.

Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinin örnek sebze kurutma serası çağrısına cevap veren Antalyalı bir firma ilçede örnek sebze kurutma serası kurmaya başladı. Kooperatif tarafından kiralanan alanda kurulmaya başlanan sera sayesinde üreticiler kışlık ürünlerini çok daha hızlı bir şekilde kurutma imkanı bulacak.

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Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifinin yapmış olduğu çağrıya cevap veren Antalyalı bir firma, ilçeye sera bağışında bulundu. Kooperatifin Sarıgöl Yeni Sanayideki kiraladığı alana 32 metrekarelik sebze kurutma serası kurulmaya başlandı. Sera firma tarafından kooperatife bağışlandı.


"Her şey para değildir"


Antalya'da faaliyet gösteren firmanın yetkisi Nurettin Uysal, "Kooperatif güzel çalışma başlatmış. Bize de, yapacakları çalışmaları anlattılar. Yapılacak olan güzel çalışmayı severek ücretsiz olarak kurmak için Sarıgöl'e geldim. Tek başıma 32 metrekarelik alana sebze kurutma amaçlı örnek sera yapmaya başladım. Her şey para değildir. Çiftçilerimize destek vermek gerek. Serayı iki günde faaliyete geçireceğim. İskeleti tamamlandı. Sıra naylon kaplamasını geldi. Bu gün tamamlayıp kooperatife bağışlayıp geri döneceğim. Hayırlı olsun." dedi.


"Sebze kurutma serası"


Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, Sarıgöl'deki çiftçilerin ve kooperatifin kalkınması için kooperatif bünyesinde üretim merkezi kurulmasına ve kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığını dile getirerek, "Hayata geçireceğimiz projemize sessiz kalmayan Antalyalı bir firma sahip çıktı. Firma yetkilisi olan Nurettin Uysal, ilçemize gelerek tek başına 32 metrekarelik alana sebze kurutma serasını kurmaya başladı. 4 bin TL değerindeki serayı bizlere bağışladı. Teşekkür ederim." dedi.


Serada kooperatif üyeleri ve diğer çiftçilerimiz de yararlanacağını belirten Kooperatif Başkanı Tüfekçi, "Sebze kurutma serasında patlıcan, taze fasulye, bamya, biber, üzüm çekirdeği kısa sürede kuruması yapılacak. Kooperatifimize de gelir sağlayacaktır. Kooperatifimiz tarafında da sebzelerin kurutularak kuru sebze olarak satılmasını planladık. Bu yıl hayata geçireceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Antalya, Sarıgöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine sera bağışı - Son Dakika Ekonomi

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