Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi - Son Dakika

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi

07.03.2021 11:21
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi, System.String[]

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'de küçük alanlarda üretim yapıldığından sözleşmeli üretim modelinin sağlıklı bir şekilde işletilemediğini savunarak, tarım alanlarının toplulaştırılması için adım atılması gerektiğini belirtti.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'de küçük alanlarda üretim yapıldığından sözleşmeli üretim modelinin sağlıklı bir şekilde işletilemediğini savunarak, tarım alanlarının toplulaştırılması için adım atılması gerektiğini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Tarım - Gıda Platformu Cemre Hareketince düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuşan Uçak, salgın döneminde Türkiye gibi meyve sebze üretiminde dünyanın önde gelen üretici ülkeleri için yeni bir kapı açıldığını ifade etti.

Bu dönemde mevcut pazarlardaki payı artırmayı başardıklarını ve üretime aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Uçak, "Ürün çeşitliliğimizi artırarak ihracat sezonlarımızı uzatmalı ve ihracatta sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalıyız. Araştırma enstitülerinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve katkı sağlıyoruz. Ürün çeşitliliğinin artması kapsamında tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulmasını da çok önemsiyoruz. Dikili'de faaliyete geçen sera organize sanayi bölgesi ile 80 bin tona kadar kaliteli ve katma değeri yüksek meyve sebze üretim hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Uçak, hem imarlaşma hem de genç nüfusun tarımdan uzaklaşması sebebiyle ekilip dikilebilir tarım alanlarında azalma yaşandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Merkezi ve yerel yönetimlere düşen en önemli görevlerden birisi, tarım alanlarının toplulaştırılması için adım atmak. Yozgat'ta 2020 yılında 40 bin hektara yakın bir alanda toplulaştırma gerçekleştirildi. Büyük tarım alanlarında üretimin kontrolü de çok daha kolay ve etkili. Arjantin dünyanın önde gelen limon üreticilerinden biri. Bu üretim 15-20 büyük üreticiyle gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük kiraz ihracatçısı durumunda olan Şili'de de üretim az sayıda üreticiyle sağlanıyor. Ülkemizde üretici sayısı çok fazla ve küçük alanlarda üretim yapıldığından sözleşmeli üretim modeli sağlıklı bir şekilde işletilemiyor. İhraç pazarlarımızda kalıntı problemiyle karşılaşmamak için hem Tarım ve Orman Bakanlığımıza hem yerel yönetimlere hem de biz ihracatçılara çok iş düşüyor."

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi

Avrupa Birliği, Dikili, Tarım, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak'tan tarım alanlarının toplulaştırılması talebi - Son Dakika Ekonomi


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