Tarımsal kuraklık sonrası İl Kriz Komitesi toplandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarımsal kuraklık sonrası İl Kriz Komitesi toplandı - Son Dakika Ekonomi

Tarımsal kuraklık sonrası İl Kriz Komitesi toplandı

6 saat önce

2018-2020 Manisa Kuraklık Eylem Planı kapsamında 2020 yılı Manisa Tarımsal Kuraklık İl Kriz Komitesi, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak önemli kararlar aldı.

Tarımsal kuraklık sonrası İl Kriz Komitesi toplandı, System.String[]

2018-2020 Manisa Kuraklık Eylem Planı kapsamında 2020 yılı Manisa Tarımsal Kuraklık İl Kriz Komitesi, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak önemli kararlar aldı.


Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı Başkanlığında toplanan Manisa Tarımsal Kuraklık İl Kriz Komitesi kuraklıkla mücadele ve mevcut su kaynaklarının daha etkin ve ekonomik kullanılması için önemli kararlar aldı.


Toplantı sonunda komite tarafından alınan kararlar şöyle açıklandı: "Sulamada kullanılan su kaynaklarının ekonomik bir şekilde kullanılması için ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması ve uygun bir sulama planlaması yapılacak. Meteorolojik verilerin sürekli olarak takip edilecek ve ilgili kuruluşla sürekli bilgi alışverişinde bulunulacak. İlimizde kuraklık konusunda çiftçilere gerekli eğitimlerin verilmesi ve ürettikleri ürün desenini kuraklığa karşı dayanıklı çeşitlerden seçmeleri hususunda bilgilendirilecek. Küresel ısınmaya bağlı yağış azlığının ve kullanılan kimyevi gübrelerin toprakta tuzlanmayı artırıcı etkisi göz önüne alınarak, gübre kullanımının azaltılması, anız yakmanın engellenmesine çalışılacak. Sulama birliklerince sulama ücretleri artışının asgari düzeyde tutulması sağlanacak. Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilecek. Belediyelerce şebekelerdeki su kayıp kaçakların azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacak. Yeraltı su seviyesini beslemek üzere gerekli regülatörler oluşturulacak. Açık sulama kanallarının kapalı basınçlı sistemlere dönüştürülmesi sağlanacak. Su kaynaklarını kirleten etkenlerle daha aktif mücadele yapılacak. Kapalı devre sulama sistemlerini teşvik etmek amacıyla, çiftçilere yönelik hibe ve destek programları devam ettirilecek." - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi
Avustralya'da yabani develer itlaf edilmeye başlandı! Keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz verdi Ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

Son Dakika Haberleri
16:55 Bakan Soylu Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika Ekonomi
16:51 Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı - Son Dakika Ekonomi
16:16 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi - Son Dakika Ekonomi
16:16 Ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı - Son Dakika Ekonomi
16:00 Manisa Açık Oto Pazarı sıcak çorbayla ısındı - Son Dakika Ekonomi
14:44 Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 17:20:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarımsal kuraklık sonrası İl Kriz Komitesi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]