Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi başladı - Son Dakika

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi başladı

6 saat önce

Erzincan'da Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında düzenlenen tarımsal eğitim kursları başladı.

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi başladı, System.String[]

Erzincan'da Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında düzenlenen tarımsal eğitim kursları başladı. Süt sığırı yetiştiriciliğinde 23, arıcılık ve budama eğitimlerinde 30'ar kişi olmak üzere toplam 83 çiftçi eğitimlerden faydalanacak.


Geçtiğimiz yıl da düzenlenen kurslarda çiftçilere teknik bilgilerin yanı sıra tarımda yaşanan yeni gelişmeler ve teknikler de aktarılıyor.


Düzenlenen kurslarla ilgili konuşan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, tarımda eğitimin önemine değindi. Tarım sektörünün her geçen gün kendini yenilediğini ifade eden İl Müdürü Şahin, "Sürdürülebilir tarım için, doğayı ve insanı koruyan aynı zamanda verim ve kaliteyi yükselterek çiftçimizin rekabet gücünü artıran sistemleri hayata geçirmemiz gerekiyor. İl Müdürlüğü olarak bunu sağlamak adına çiftçilerimizin eğitimine özellikle de tarımdaki genç nüfusun eğitimine büyük önem veriyoruz. 2020 yılındaki eğitim programımız süt sığırcılığı, arıcılık ve budama konularında gerçekleşmektedir. Çiftçi eğitimimiz sadece bu kurslarla sınırlı kalmayacak. Yıl boyunca talep eden tüm köylerimizde ve ilçelerimizde istedikleri tarımsal konuda eğitimleri sürdüreceğiz. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı Erzincan'da sektörün gelişimi açısından bu kurslar büyük önem arz etmektedir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Murat Şahin, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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