Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıldönümü Kutlandı

17 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Salonunda düzenlenen " Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıldönümü " konulu etkinliğe katıldı.

Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıldönümü Kutlandı, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Salonunda düzenlenen " Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıldönümü " konulu etkinliğe katıldı.


Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. yıl dönümü kutlama programına 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Kayseri Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcileri ile Ziraat Mühendisi adayı öğrenciler katıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin yaptığı konuşmada " Tarımın gelişip başarılı olması için eğitim çok önemlidir ve Türk toplumu bunu 174 yıl önce fark ederek İlk Ziraat Mektebini kurmuştur. Bugün burada bulunma sebebimiz 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul'da Mekteb-i Zirai Şahane'nin kurulmasıyla başlayan, Türkiye'deki Tarımsal Öğretimin 174'nci yıldönümü kutlamalarıdır.


Cumhuriyet ilanından sonra 1933'te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1955'te Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve 1967'de Çukurova Ziraat Fakültesi eğitim ve öğretime başladı. Her geçen gün önemi daha iyi anlaşılan tarım eğitimi ile ziraat fakültelerinin sayısı bugün 35'e ulaştı ve her yıl 5 bine yakın ziraat mühendisi mezun oluyor. Bu derecede stratejik önemi olan ve kalabalık neferlere sahip Tarım sektöründe " Türkiye' nin Başarısı Tarımdaki Başarıya Bağlıdır" bilinciyle görev yapan Ziraat Mühendisleri ve tüm sektör emektarlarının Tarımsal Öğretimin başlangıcının 174 yılını kutluyor meslek hayatlarına başlayacak genç kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
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