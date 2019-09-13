Son Dakika Haberleri: Tarımsal projelerde "teminat" düzenlemesi
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Tarımsal projelerde "teminat" düzenlemesi

28 dakika önce

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı projeleri için hibe sözleşmesi imzalamış ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme alamamış yatırımcılara, 30 gün içinde müracaatta bulunmaları halinde teminatları geri ödenecek.

Tarımsal projelerde

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı projeleri için hibe sözleşmesi imzalamış ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme alamamış yatırımcılara, 30 gün içinde müracaatta bulunmaları halinde teminatları geri ödenecek.

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarımsal projeleri için hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıları kapsıyor.

Buna göre, söz konusu projeleri için hibe sözleşmesi imzalanmasına karşın kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayan yatırımcılar, bugünden itibaren 30 gün içinde hibe desteğine konu projeden vazgeçtiklerine dair ilgili il müdürlüklerine yazılı müracaatta bulunabilecek. İlgili il müdürlüğünün onayı halinde projeleri tasfiye olan yatırımcılara teminatları iade edilecek.

Kararın uygulanması Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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