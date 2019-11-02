Tarımsal projelerden yararlanacak çiftçiler kurayla belirlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projelerden yararlanacak çiftçiler kurayla belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, GAP İdaresinden 2, İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan olmak üzere 3 proje başvurusunun kabul edildiğini belirterek, projelerin konuları ceviz bahçesi tesisi, badem ve ceviz kabuğu soyma makinesi temini ve bağların telli terbiye sistemine alınmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Projeden yararlanacak olan çiftçileri kurayla belirlediklerini ifade eden Yılmaz, "Bu projelerden toplam 47 üreticimiz faydalanacak. Üç projeye aktarılan kaynak ise yaklaşık olarak 820 bin liradır. Kura da ismi çıkmayan çiftçilerimiz üzülmesin. Projelerimizin devamı gelecektir." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen kura çekimine Kaymakam Mutlu Köksal, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, GAP İdaresi temsilcisi Faruk Alan, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, İl Genel Meclis üyesi Mahmut Şahin, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.