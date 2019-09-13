Son Dakika Haberleri: Tarımsal projelere "teminat" düzenlemesi
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Tarımsal projelere "teminat" düzenlemesi

9 dakika önce

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı projeleri için hibe sözleşmesi imzalamış ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme alamamış yatırımcılara, 30 gün içinde müracaatta bulunmaları halinde teminatları geri ödenecek.

Tarımsal projelere

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı projeleri için hibe sözleşmesi imzalamış ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme alamamış yatırımcılara, 30 gün içinde müracaatta bulunmaları halinde teminatları geri ödenecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:20 
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