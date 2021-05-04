Tarımsal üreticiden semt pazarların kontrollü açılması talebi - Son Dakika

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin tam kapanma döneminde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını istedi.

Gümüş, yazılı açıklamasında, tam kapanma döneminde semt pazarlarının kapalı olmasından dolayı ürün sevkiyatının yapılamadığını belirtti.

Bu durumun üreticinin büyük sorunlar yaşamasına neden olduğunu ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Ürünleri, dalından toplatmak bile işçinin yevmiye ücretini karşılayamıyor. Bütün örtü altı ürünlerinde durum bu şekilde. Üretici ürününü artık toplamamayı ya da toplanan ürünler satmadan dökmeyi düşünüyor ve çöpe döküyor. Semt pazarlarının acilen kontrollü bir şekilde açılması lazım. Bu şekilde iki haftalık süreç tamamlanırsa üretici kesinlikle telafisi mümkün olmayan bir sıkıntıya düşecek."

Gümüş, marketlerin açıkken pazarların kapalı olmasıyla alım gücü olmayan tüketicinin pazarlara göre daha pahalı satan marketlere yöneldiğine dikkati çekti.

Gümüş, "Bu şartlarda tam kapanmadan dolayı çiftçinin muaf olmasının hiç bir önemi yok. Çünkü çiftçi ürettiği ürünü satamıyor. Konuyla ilgili mağduriyetimizi, konunun önemi ve aciliyetini vurgulayarak etkililere ilettik." ifadelerini kullandı.